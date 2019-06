Persecución a la Objeción Fiscal

En las últimas semanas, la Agencia Tributaria ha incrementado de un modo considerable los expedientes de reclamación de las cantidades desviadas en concepto de Objeción Fiscal al Gasto Militar.

En un país en el que se calcula que el fraude fiscal asciende a más de 26.000 millones de euros, la Agencia Tributaria en las últimas semanas se ha dedicado a reclamar pequeñas cantidades de dinero a personas que han hecho Objeción Fiscal al Gasto Militar (OFGM) los últimos años.

La OFGM es una más de las herramientas de la desobediencia civil a la que recurrimos quienes estamos en contra del militarismo. Como siempre que se ejerce la desobediencia civil, las personas que realizamos la OFGM no ocultamos nuestra condición de objetoras y escribimos una carta al Ministerio de Hacienda en la que informamos de nuestra acción, y no defraudamos puesto que la cantidad de dinero que no se abona al Estado para que la invierta en muerte la entregamos a algún colectivo que lucha contra el militarismo, la violencia, la exclusión, etc.

Dado que el Gobierno lejos de reducir el gasto militar continúa en la senda de incrementarlo con el objetivo de que el presupuesto del Ministerio de Defensa alcance el 2% del PIB y ha comprometido más de 12.000 millones de euros en nuevos planes para adquisición de armamento, las antimilitaristas seguiremos desobedeciendo a pesar de la represión económica a la que pretenden someternos.

Pedimos a las personas que hayan recibido reclamaciones de la Agencia Tributaria por ser objetoras fiscales que nos escriban para poder articular una respuesta conjunta frente a esta persecución. La dirección es:

contacto [arroba] objecionfiscal . info

Mientras haya ejércitos, seguiremos desobedeciendo.